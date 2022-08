Tumore tiroide, Aifa: "Carenza Caprelsa, fornitura contingentata"

Lo ha riferito l'Agenzia italiana del farmaco in una nota, in cui ha precisato che la carenza del medicinale, un antitumorale per il trattamento del carcinoma midollare della tiroide, si deve "ad un inaspettato cambio di fornitore del principio attivo e ad un aumento della domanda a livello globale"

"In Italia è attualmente in corso una carenza temporanea di vandetanib (Caprelsa) 100 mg e 300 mg compresse rivestite con film". Lo ha riferito l'Agenzia italiana del farmaco in una nota , in cui precisa che la disponibilità del medicinale, un antitumorale per il trattamento del carcinoma midollare della tiroide, "è limitata ed al momento la sua fornitura avviene in modalità contingentata". Un problema che, secondo l'Aifa, potrebbe trovare risoluzione "all'inizio del quarto trimestre del 2022".

Cambio principio attivo e aumento domanda



La carenza del farmaco, come sottolineato dall'Agenzia, si deve "ad un inaspettato cambio di fornitore del principio attivo e ad un aumento della domanda a livello globale". Tuttavia, rassicura, "non vi sono rischi aggiuntivi per i pazienti con lotti di Caprelsa attualmente sul mercato, che possono continuare ad essere utilizzati". Nella nota, l'Aifa invita gli operatori sanitari a considerare alternative terapeutiche se il farmaco non è disponibile e fornisce alcuni indicazioni sul suo utilizzo in questo periodo di carenza: "Caprelsa 100mg compresse rivestite con film non deve essere usato, finché persiste questa problematica, "per pazienti trattati con Caprelsa 300mg al giorno", ma "deve essere riservato ai pazienti pediatrici o che, a causa di insufficienza renale o cardiaca, richiedono una riduzione della dose di Caprelsa 300 mg".



Raccomandazioni Aifa

L'Agenzia italiana del farmaco ricorda, inoltre, "che le compresse rivestite con film di Caprelsa 300 mg non sono divisibili, pertanto Caprelsa 100 mg deve essere riservato ai soli pazienti che necessitano di questo dosaggio". Infine, invita gli operati sanitari "ad evitare di fornire 3 compresse da 100 mg per raggiungere la dose di 300 mg per i pazienti in trattamento con il dosaggio standard" per garantire la disponibilità del farmaco ai pazienti che richiedono un dosaggio di 100 mg.