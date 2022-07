Covid, Iss: registrato un caso di Omicron BA.2.75 in Italia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

La sottovariante Omicron BA.2.75 del corovavirus, prima nota come “variante indiana“ e poi ribattezzata “Centaurus”, è stata rilevata anche in Italia. È quanto riportato nelle schede di aggiornamento epidemiologico e monitoraggio del rischio dell'Istituto superiore di sanità, dove si precisa che una sequenza riconducibile alla nuova mutazione del coronavirus è stata registrata nel campionamento 11-17 luglio effettuato nella Penisola. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)