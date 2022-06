Telefono Verde Aids: oltre 822mila chiamate in 35 anni di attività

Per il 76% le telefonate sono pervenute da persone di sesso maschile, mentre l'età media delle persone che si sono rivolte al servizio è di 29 anni. Sono alcuni dei dati comunicati dall'Iss, in occasione del 35esimo anniversario dall'attivazione del servizio

In 35 anni di attività gli esperti hanno risposto a 822.580 telefonate al 800 861061: il numero del Servizio nazionale Telefono Verde Aids e infezioni sessualmente trasmesse dell'Istituto superiore di sanità. Per il 76% le telefonate sono pervenute da persone di sesso maschile, mentre l'età media delle persone che si sono rivolte al servizio è di 29 anni. Sono alcuni dei dati comunicati dall'Iss , in occasione del 35esimo anniversario dall'attivazione del servizio, che si è evoluto e ampliato nel corso degli anni, garantendo informazioni scientifiche erogate in modo personalizzato al fine di attuare interventi efficaci di prevenzione primaria e secondaria dell’Hiv, dell’ Aids e delle Ist. L'intervento telefonico ha consentito di rispondere a 2.289.432 quesiti, riguardanti in particolar modo le modalità di trasmissione dell'Hiv e delle altre Ist (28,1%) e l'accesso e la fruibilità dei test diagnostico-clinici (25,6%).

Attvività 2021



approfondimento

Hiv, messe a punto cellule immunitarie resistenti al virus: lo studio

Per l'occasione, è stato presentato il Rapporto annuale sull'attività del Telefono Verde Aids e Ist e del sito Uniti contro l’Aids, dal quale emerge che lo scorso anno sono pervenute 7.175 telefonate al 800 861061, delle quali l'83,8% provenienti da persone di sesso maschile. Nello specifico, i quesiti posti dagli utenti hanno riguardato principalmente le modalità di trasmissione dell’Hiv e delle altre Ist (32,6%), le informazioni sui test (28,5%) e i temi riguardanti l’area psico-sociale (13,3%).



Informazioni sul Covid-19



Come sottolineato dall'Iss, nel 2021, gli esperti hanno accolto esigenze informative degli utenti anche in merito all’emergenza Covid-19, con 440 telefonate in cui sono state chieste informazioni sugli aspetti clinici e sociali della pandemia, quali le possibili vie di contagio del coronavirus, la vaccinazione e le principali terapie e le informazioni sui tamponi.

Richieste di informazioni sul Covid-19 sono pervenute anche attraverso il sito di Uniti contro l’Aids e i suoi canali social, che ha rivestito un ruolo cruciale per fornire corrette, chiare ed immediate informazioni non solo su problematiche legate alla pandemia ma anche relativamente all’Hiv ed alle Ist.