Salute mentale: protocollo d'intesa tra Unicef e Policlinico Gemelli

Promuovere percorsi di supporto per pre-adolescenti e adolescenti per prevenire gli stati di malessere e sofferenza, e individuare fattori di rischio per la salute mentale e il benessere psicosociale, promuovendo l'inclusione dei bambini e dei ragazzi all'interno del contesto sociale di appartenenza. Sono questi alcuni degli obiettivi del protocollo d'intesa firmato negli scorsi giorni tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e il Comitato Italiano per l'Unicef - Fondazione Onlus, nell'ambito dell'impegno delle due fondazioni per contribuire alla tutela della salute mentale e del benessere psicosociale delle persone di minore età, tra le priorità di azione individuate dall'Unicef sia a livello nazionale che internazionale.

"Pandemia ha causato pesanti ripercussioni sulla salute dei più giovani"



L'accordo, come spiegato da Unicef in una nota, nasce dalla consapevolezza che la salute è presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto fondamentale della persona e che la pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni hanno causato pesanti ripercussioni sulla salute psicofisica dei bambini e degli adolescenti. "In Italia si stima che, nel 2019, il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni soffrano di problemi legati alla salute mentale, circa 956.000 in totale. Fra le ragazze, la percentuale è maggiore (17,2%, pari a 478.554) rispetto ai ragazzi (16,1%, pari a 477.518)", ha ricordato Carmela Pace, presidente di Unicef Italia.

"Siamo onorati di collaborare con l'Unicef realtà internazionale operante anche sul territorio italiano, nata per promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Con l'emergenza sanitaria globale degli ultimi due anni presso la nostra Unità di Psicologia Clinica si è registrato un significativo aumento delle richieste di assistenza psicologica e psicoterapeutica per preadolescenti e adolescenti", ha commentato il il direttore generale del Policlinico Gemelli Marco Elefanti.