Malattie immunitarie, un esame di laboratorio per riconoscere Hlh

Nuovi passi in avanti contro la linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh) secondaria, una malattia rara particolarmente difficile da riconoscere, legata alla proliferazione incontrollata di alcune cellule del sistema immunitario, come i macrofagi, che abitualmente eliminano le cellule infettate, ma che in questa malattia eliminano anche le cellule sane. Presto potrebbe essere possibile diagnosticare e predire la gravità di questa patologia tramite un semplice esame di laboratorio. È la possibilità emersa da un nuovo studio condotto dai ricercatori del Bambino Gesù, che hanno individuato una sottopopolazione di linfociti T presente in numero nettamente superiore nei pazienti con Hlh secondaria. I suoi livelli, secondo gli studiosi, possono aiutare a distinguere i pazienti con linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh) secondaria da quelli con malattie autoinfiammatorie.