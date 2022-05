Giornata mondiale della talassemia, i numeri della malattia in Italia

La beta talassemia, nota anche come anemia mediterranea o anemia di Cooley, è una grave malattia del sangue ereditaria che, a causa di un difetto genetico, causa la distruzione precoce dei globuli rossi. Determina anche una presenza ridotta di emoglobina, che si traduce in una scarsa ossigenazione di tessuti, organi e muscoli. È per questo motivo che chi soffre di talassemia è costretto a sottoporsi spesso a delle trasfusioni di sangue. La malattia si manifesta nelle sue forme più gravi quando entrambi i geni coinvolti nella sintesi della catena beta dell’emoglobina sono difettosi. Se solo uno dei due lo è si parla di beta talassemia minor o di portatore sano. Chi è affetto da questa particolare forma della patologia, infatti, tende a non manifestare alcun sintomo.

Mentre la beta talassemia è diffusa soprattutto nel bacino del mediterraneo, l’alfa talassemia è più comune in Africa. Questa forma della malattia interessa i quattro geni coinvolti nella sintesi della catena alfa dell’emoglobina. In base a quanti di essi sono difettosi, la patologia può essere più o meno grave.