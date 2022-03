Diabete di tipo 1: via libera dall'Iss alle nuove linee guida

L'Istituto superiore di sanità ha approvato le nuove "Linee guida sulla terapia del diabete mellito di tipo 1", elaborate dall'Associazione medici diabetologi (Amd), dalla Società italiana di diabetologia (Sid) e dalla Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp).

Pubblicate all'interno del Sistema nazionale delle linee guida, le nuove raccomandazioni rappresentano una "rivoluzione scientifica, metodologica e culturale" rispetto ai precedenti standard di cura del 2018. Amd, Sid e Siedp, nel documento, raccomandano per i soggetti con diabete mellito di tipo 1 scompensato o con ipoglicemie severe, l'utilizzo di sistemi di monitoraggio del glucosio in continuo real-time. In particolare, consigliano di preferire sistemi di microinfusione dell'insulina, in alcuni casi dotati anche di automatismo, rispetto alla terapia standard con iniezioni sottocutanee. Strumenti moderni in grado di migliorare la qualità della via delle persone con diabete.