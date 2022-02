Autismo, studio: cervello di maschi e femmine funziona diversamente

I risultati di una nuova ricerca della Stanford University School of Medicine aiutano a spiegare perché i sintomi dell'autismo differiscono tra i sessi e potrebbero aprire la strada a una migliore diagnostica per le ragazze

Nuovi passi in avanti nella diagnosi dell'autismo. Un team di ricercatori della Stanford University School of Medicine, analizzando le scansioni cerebrali di oltre 700 bambini con autismo, ha dimostrato che il cervello dei maschi e delle femmine con questo disturbo funziona in modo diverso, evidenziando la necessità di strumenti diagnostici che tengano conto del genere.

I risultati della ricerca, pubblicata sul British Journal of Psychiatry, aiutano a spiegare perché i sintomi dell'autismo differiscono tra i sessi e potrebbero aprire la strada a una migliore diagnostica per le ragazze.