Long Covid, sintomi ridotti in 2 pazienti trattate con antistaminici

L'assunzione di farmaci antistaminici ha comportato un significativo miglioramento dei sintomi in due pazienti affette dal cosiddetto Long Covid, ovvero la persistenza di sintomi che non si esauriscono nelle prime settimane della fase acuta sintomatica. I due casi sono stati descritti dagli scienziati dell'Università della California di Irvine (Uci), in un case report, in cui sottolineano che, trattandosi di un'evidenza emersa solo in due soggetti, saranno necessari ulteriori studi per comprendere il potenziale ruolo degli antistaminici nel trattamento del Long Covid. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)