Covid, Agenas: occupazione terapie intensive cala in 7 Regioni

Continua ad essere stabile al 18% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Italia. Lo riferisce l'ultimo bollettino di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornato al 19 gennaio. A livello giornaliero il dato è segnalato in crescita solo in Basilicata (al 4%) e in Puglia (14%). La percentuale è in calo, invece, in 7 Regioni, Marche (al 21%), PA Bolzano (17%), PA Trento (21%), Piemonte (23%), Toscana (22%), Umbria (12%), Val d'Aosta (18%); mentre risulta stabile in Abruzzo (al 20%), Calabria (17%), Campania (12%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (24%), Lazio (22%), Liguria (19%), Lombardia (15%), Molise (3%), Sardegna (13%), Sicilia (20%), Veneto (18%). Sono sei le Regioni oltre la soglia del 20%: Friuli Ve, Lazio, Marche, Trento, Toscana, Piemonte.