Sla, dall'analisi del metabolismo nuove informazioni sulla prognosi

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Sla, il cervello è uno dei primi bersagli da trattare. Lo studio

Per compiere lo studio, pubblicato sul Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, il team di ricerca ha analizzato il quadro clinico e la progressione della Sla su un campione composto 847 pazienti, con un'età media di insorgenza della malattia tra i 63 e i 79 anni, misurando il consumo metabolico dei partecipanti in situazione di riposo. Dall'analisi è emerso che una condizione di ridotto consumo energetico basale (ipometabolismo), riscontrabile in circa il 10% dei partecipanti, sarebbe associata a una progressione più lenta della malattia. L'ipermetabolismo (nel 30% dei partecipanti), sarebbe, invece, correlato a una progressione più rapida della Sla.

Come spiegato dai ricercatori, l'assetto metabolico ha, dunque, "conseguenze dirette su tappe impattanti per un paziente Sla, come gastrostomia e ventilazione (invasiva e non)".

In particolare, l'analisi ha rivelato che nei pazienti ipometabolici l'intervallo tra esordio dei sintomi e l'inizio della ventilazione invasiva è di circa 6 anni. Mentre negli negli iper e normo metabolici è di 2-3 anni.

I risultati hanno confermato che questo tipo di analisi dovrebbe essere introdotta in tutti i centri e "sono preziosi perché contribuiscono a confermare come lo stato metabolico basale possa diventare un utile biomarcatore per l'analisi e la progressione della Sla", ha spiegato Christian Lunetta, del Centro Clinico NeMO di Milano.