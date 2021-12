Covid, Alto Adige: kit per testare gli alunni durante vacanze Natale

Durante le vacanze natalizie, in Alto Adige, gli alunni avranno la possibilità di eseguire dei test nasali per il Covid-19 in modo che possano continuare a testarsi due volte alla settimana anche al di fuori dall'orario scolastico. Lo ha comunicato l'Azienda sanitaria altoatesina in una nota , annunciando che a partire da mercoledì 29 dicembre gli studenti potranno ritirare presso le farmacie un kit contenente cinque test nasali da utilizzare durante le vacanze. "Lo screening nelle scuole attraverso i test nasali volontari è in corso da aprile ed è stato molto utile per monitorare l'incidenza dell'infezione nelle istituzioni scolastiche. Ora vogliamo offrire alle famiglie la possibilità di fare i test a casa durante le vacanze di Natale", ha spiegato l'assessore provinciale alla Salute Thomas Widmann. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Cosa fare in caso di test positivo



approfondimento

Nella nota, l'Azienda sanitaria altoatesina precisa che i test nasali eseguiti in autonomia, così come avviene per quelli effettuati a scuola, non saranno in ogni caso validi per il rilascio del Green Pass. In caso di test positivo, i bambini potranno fare "un test antigenico gratuito in farmacia" scaricando un apposito modulo sulla pagina web della Direzione provinciale di Istruzione, ha spiegato il direttore generale Florian Zerzer. Se il test antigenico confermerà la positività di quello eseguito a casa, la famiglia sarà contattata dal Servizio Igiene. "Siccome la chiamata da parte del Servizio Igiene potrebbe non avvenire immediatamente, a causa dell’elevato numero dei casi di contagio, chiediamo ai genitori di rimanere responsabilmente a casa già in caso di sospetta positività e di evitare il contatto con altre persone", si precisa nella nota, dove viene inoltre ribadita l'importanza della vaccinazione anti-Covid per i più piccoli. "È stato dimostrato che anche i giovanissimi possono sviluppare gravi complicazioni", ha sottolineato Zerzer. "Inoltre, i nostri clinici continuano a segnalarci casi in cui bambini e adolescenti soffrono di conseguenze a lungo termine, il cosiddetto "long covid"".