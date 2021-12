Covid, Sileri: "Sequenziamento varianti va raddoppiato o triplicato"

"L'Italia fa uno sforzo enorme per sequenziare i casi positivi" al Covid-19 alla ricerca di nuove varianti del virus come la Omicron, "ma è evidente che deve essere fatto uno sforzo maggiore anche in investimenti. Dovremmo raddoppiare o triplicare il sequenziamento". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un'intervista a "TimeLine" su Sky TG24. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)