Variante Omicron in Olanda e in Nigeria prima di scoperta in Sudafrica

La Nigeria ha affermato di aver individuato, a posteriori, alcuni casi di variante Omicron fra i test eseguiti su alcuni viaggiatori entrati nel Paese nel mese di ottobre, ovvero più di un mese prima che il Sudafrica annunciasse la scoperta della nuova mutazione del virus Sars-Cov-2 . Lo ha sottolineato il Centro per il controllo delle malattie nigeriano (CDC), come riporta anche il “ The Guardian ”. Lo stesso sarebbe successo in Olanda, dove le autorità sanitarie locali hanno riferito che la nuova variante era presente nel Paese una settimana prima di quanto si credesse in precedenza. Secondo gli esperti olandesi, infatti, Omicron è stata ritrovata in due campioni di prova che erano già stati prelevati il 19 ed il 23 novembre. Lo ha segnalato il quotidiano “De Telegraaf”, spiegando come siano attualmente in corso controlli per verificare fino a che punto si è diffusa.

Il caso specifico in Nigeria

Tornando al caso della Nigeria, il CDC aveva spiegato in una nota che attraverso la sorveglianza genomica eseguita presso il proprio laboratorio di riferimento nazionale, era stato confermato il “primo caso della variante Omicron, nota anche come B.1.1.529”. Specificando poi che “i campioni ottenuti per il test del secondo giorno, stabilito per tutti i viaggiatori che transitano in Nigeria, sono risultati positivi per questa variante in tre persone rientrate da viaggi in Sudafrica”, come riporta ancora il Guardian. Poi, in seguito, dall'Associated Press sono stati comunicati ulteriori dettagli, incluso il fatto che il Paese ha spiegato che uno dei casi risalisse proprio a ottobre. Ben prima che Angelique Coetzee, dottoressa sudafricana, presidente dell’Associazione locale dei medici oltre che membro della task force sanitaria governativa, avesse individuato, a metà novembre, la variante su un uomo di 33 anni che presentava “sintomi lievi ma diversi” da quelli visti in precedenza. Dopo il contagio di altri 4 famigliari, l’esperta aveva ricevuto dagli scienziati sudafricani la conferma della presenza della variante Omicron per cui, ha detto, “non occorre farsi prendere dal panico”.

Un campione raccolto ad ottobre

“Il sequenziamento retrospettivo dei casi precedentemente confermati tra i viaggiatori in Nigeria ha permesso di identificare la variante Omicron nel campione raccolto ad ottobre 2021”, ha affermato il direttore generale del CDC della Nigeria, il dottor Ifedayo Adetifa. Secondo l’Associated Press, dunque, sarebbe la Nigeria il primo paese africano ad aver registrato la variante Omicron da quando gli scienziati locali l'hanno rilevata e segnalata per la prima volta e si aggiunge ad un elenco di quasi 20 Paesi in cui è stata registrata la medesima mutazione del virus. Il CDC della Nigeria, tra l’altro, ha esortato gli stati africani ed i cittadini in generale a stare in allerta e ha chiesto un miglioramento dei test per il tracciamento.