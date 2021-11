OTB Foundation e UNHCR insieme per una nuova scuola in Mozambico

La Fondazione contribuisce allo sviluppo di un innovativo programma di istruzione digitale dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, in particolare alla realizzazione di una scuola multimediale Condividi

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ricorre sabato 20 novembre, OTB Foundation e UNHCR annunciano la partnership che porterà alla realizzazione di una nuova scuola in Mozambico nell’ambito dell’Instant Network Schools, un innovativo programma per l’istruzione dei bambini rifugiati.

Diritti dell'infanzia Tra i diritti riconosciuti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la cui adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite viene ricordata proprio il 20 novembre, rientra infatti quello all’istruzione. Purtroppo però sono ancora oltre 1,8 milioni i bambini rifugiati nel mondo che non frequentano la scuola, ritrovandosi troppo spesso in contesti dove l’accesso all’istruzione è ostacolato da numerose barriere, tra le quali la mancanza di strutture scolastiche e di insegnanti adeguatamente formati. Un numero sempre maggiore di donne, uomini e bambini nel mondo vivono infatti in contesti di emergenza, in fuga da guerre, persecuzioni e povertà; rifugiati e sfollati si trovano a vivere in condizioni precarie per periodi sempre più lunghi, spesso costretti a risiedere in aree rurali poverissime, dove mancano le infrastrutture e i servizi di base.

Interruzione La pandemia COVID-19 e le misure per contenere la diffusione del virus hanno causato la più vasta e prolungata interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi in tutti i continenti. Tutti i ragazzi nel mondo hanno subito l'impatto del COVID-19 sulla loro istruzione ma i bambini e ragazzi rifugiati sono stati particolarmente svantaggiati poiché la difficile situazione ha reso l’accesso all’istruzione ancora più difficile: infatti, se l'apprendimento online ha dimostrato di essere una soluzione praticabile per milioni di studenti in tutto il mondo, per le comunità sfollate i telefoni cellulari, i tablet, i computer portatili, la connettività e persino gli apparecchi radio spesso non sono facilmente disponibili.

Classe di ragazzi in Mozambico.

Disparità Per colmare le disparità di accesso alla connettività e all’istruzione è necessario quindi che tutti i rifugiati possano avere accesso a un'istruzione di qualità, un diritto umano fondamentale che resta ancora oggi irrealizzabile per troppi. Proprio con questi obiettivi è nata la partnership tra OTB Foundation eUNHCR, che si sviluppa all’interno del programma Instant Network Schools (INS) di UNHCR, un programma multi-paese molto importante che permette di trasformare le aule dei campi rifugiati o dei villaggi più isolati in veri e propri centri multimediali di apprendimento connessi con tutto il mondo, connessi ad Internet, alimentati in maniera sostenibile con energia solare. Il Programma si compone anche di un solido programma di formazione degli insegnanti, che imparano come insegnare utilizzando anche i contenuti on line. In questo modo, gli studenti possono seguire le lezioni in tutti gli ambiti previsti dai curricula nazionali e per tutti i gradi di studio, anche dove non vi fossero insegnanti in loco, potendo così prepararsi per conseguire i diplomi riconosciuti dalle autorità locali.