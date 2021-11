Bambini, studio: dormire bene favorisce apprendimento di parole nuove

Nei bambini piccoli un buon riposo favorirebbe l'apprendimento di parole nuove. È quanto emerso da un nuovo studio condotto dai ricercatori del Center for Mind and Brain della University of California, che ha osservato per la prima volta l'attivazione di specifiche regioni cerebrali durante il sonno mentre i bambini ascoltano inconsapevolmente parole apprese da poco. I risultati della ricerca, pubblicata sulle pagine della rivista specializzata Current Biology, indicano che le aree del cervello che entrano in funzione durante il riposo dei bimbi sarebbero in grado di fissare nella memoria i termini appena appresi.