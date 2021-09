Sindaco senza Green pass trasferisce l'ufficio in un gazebo

Da oggi il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, ha un nuovo ufficio: è un gazebo installato a lato del municipio. Il primo cittadino Riccardo Szumski, di professione medico e vicino ai no vax, non è vaccinato e non ha intenzione di sottoporsi al tampone ogni due giorni per poter ottenere il Green pass e svolgere il suo lavoro. Per questo ha deciso di aprire un ufficio all'aria aperta per poter svolgere le sue funzioni istituzionali. Lo riporta "Il Gazzettino", a cui il sindaco-medico ha spiegato il motivo del suo gesto: "Non sono un no vax, ma ritengo che la vaccinazione debba essere una scelta responsabile". (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)