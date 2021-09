Vaccini Covid: Ema valuta terza dose di Pfizer

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha iniziato a valutare una domanda per l'uso di una dose di richiamo del vaccino anti-Covid Comirnaty (Pfizer-BioNTech) da somministrare sei mesi dopo la seconda dose a persone di età pari o superiore ai 16 anni. Lo ha annunciato la stessa Ema in una nota diramata sul suo sito ufficiale, in cui precisa che "le dosi di richiamo vengono somministrate alle persone vaccinate (cioè che hanno completato la vaccinazione primaria) per ripristinare la protezione dopo che è diminuita". La valutazione, affidata al comitato per i medicinali per uso umano (Chmp), si baserà sui dati presentati dalla casa farmaceutica, inclusi i risultati di uno studio clinico in corso, in cui circa 300 adulti con sistema immunitario sano hanno ricevuto un ulteriore richiamo di vaccino 6 mesi dopo la seconda dose. L'esito, come precisato dall'Ema è atteso "entro le prossime settimane, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari". (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)