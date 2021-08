Caleb Wallace, il celebre No vax morto di Covid a 30 anni

L’uomo, noto per le sue proteste contro la cosiddetta “dittatura da coronavirus”, ha perso la vita dopo tre settimane di ricovero in terapia intensiva. In un primo momento aveva provato a curarsi da solo, con un mix di vitamina C, aspirina, zinco e l’antiparassitario ivermectina

Caleb Wallace, uno dei più celebri No vax e No mask statunitensi, è morto a trent’anni a causa del Covid-19. L’uomo, famoso per le proteste organizzate in Texas contro la cosiddetta “dittatura da coronavirus”, aveva manifestato per la prima volta i sintomi della malattia lo scorso 26 luglio. Spinto dalle proprie convinzioni, Wallace aveva rifiutato ogni assistenza medica, preferendo provare a curarsi da solo con un mix di vitamina C, aspirina, zinco e l’antiparassitario ivermectina, normalmente usato in ambito veterinario e sconsigliato in modo categorico dalla Food and Drug Administration. I farmaci si sono rivelati inefficaci, rendendo inevitabile il ricovero in terapia intensiva, dove l’uomo è rimasto per tre settimane prima della morte.