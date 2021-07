Covid Uk, l'appello dei medici a Boris Johnson: "Fermi la riapertura"

Medici: "È un esperimento pericoloso"



Si tratta di "un esperimento pericoloso, illogico e anti etico", scrivono i medici, che sottolineano come la riapertura in coincidenza con la diffusione della variante Delta possa "fornire terreno fertile all'emergere di nuove varianti resistenti ai vaccini" e avere un impatto significativo sul servizio sanitario e sul personale esausto che deve ancora riprendersi dalle ondate precedenti. Ma non solo. Gli oltre 100 medici e scienziati firmatari della lettera temono che "la trasmissione non attenuata del virus colpirà in modo sproporzionato i bambini e i giovani non vaccinati che hanno già sofferto molto" e che conseguentemente "gli alti tassi di trasmissione nelle scuole e nei bambini porteranno a significative interruzioni dell'istruzione". Inoltre, scrivono i medici, "poiché le comunità svantaggiate sono più esposte e più a rischio di Covid-19, queste politiche continueranno a influenzare in modo sproporzionato le disuguaglianze più vulnerabili ed emarginate". Alla luce di questi "gravi rischi", nella lettera si chiede che il "governo britannico ritardi la completa riapertura fino a quando a tutti, compresi gli adolescenti, non sarà stata offerta la vaccinazione" e che "adotti misure urgenti per proteggere i cittadini, bambini compresi". "Ciò garantirà che tutti siano protetti e renderà molto meno probabile che avremo bisogno di ulteriori restrizioni o blocchi in autunno", concludono i medici nella lettera.