Covid Uk, dal 19 luglio stop a mascherine al chiuso e distanziamento

Cosa cambierà dal 19 luglio

Oltre allo stop per l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuali in luoghi chiusi come pub e negozi, sparirà così anche la regola legata distanziamento sociale, che potrà permettere agli esercizi commerciali di operare a capacità piena. E verrà meno pure la raccomandazione di lavorare da casa, con la riapertura a pieno regime degli uffici che dovrebbe tornare ad essere realtà, sebbene la scelta finale potrebbe spettare alle singole aziende. Saranno queste le principali disposizioni, in materia di lotta al coronavirus, che Johnson sottolineerà nel corso del suo discorso al Paese, anche in virtù del successo prodotto dalla campagna vaccinale che, nel Regno Unito, ha piegato il legame fra contagi e mortalità. Il premier britannico, secondo il “Corriere della Sera”, dovrebbe avere comunque un atteggiamento prudente verso la pandemia, sottolineando che questa non è del tutto alle spalle e che i casi potrebbero anche continuare a salire. Ma, allo stesso modo, Johnson sosterrà con forza la tesi secondo cui è arrivato il momento di “imparare a convivere con il virus”. Il governo locale, d’ora in poi, si affiderà prevalentemente sul “buon senso” e sul giudizio personale dei cittadini. Le restrizioni, legate all’uso delle protezioni personali, dovrebbero restare in vigore solo negli ospedali e nei presidi sanitari, mentre potrebbero essere consigliate, ma su scelta volontaria, per gli accessi alla metropolitana di Londra.

I dati legati alla campagna vaccinale nazionale

La Gran Bretagna, così, risulterebbe il primo grande Paese al mondo ad eliminare la maggior parte delle restrizioni anti-Covid, sebbene di recente si sia verificato un deciso aumento dei contagi, legato alla variante Delta. Attualmente, comunque, due terzi della popolazione adulta risulta del tutto immunizzata e l’86% ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Fattore, questo, che ha contribuito a rendere la stessa variante meno impattante in riferimento a ricoveri in ospedale e decessi.