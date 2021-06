Coronavirus, uomini più a rischio rispetto alle donne: lo studio

Per gli uomini ammalarsi di Covid-19 comporterebbe rischi maggiori rispetto alle donne, indipendentemente dalle condizioni di salute del paziente precedenti all'infezione. Un'ulteriore conferma in merito arriva da un nuovo studio condotto da Kuan-lin Huang della Icahn School of Medicine a Mount Sinai, New York, su un campione composto da oltre 6mila pazienti Covid ricoverati negli ospedali di New York. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)