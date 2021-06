Covid, Firenze: 17enne contro genitori no-vax: "Voglio vaccinarmi"

"I miei genitori dicono che i vaccini non sono sicuri", afferma il ragazzo fiorentino. L’auspicio è quello di trovare una soluzione senza coinvolgere il tribunale per i minorenni

"Non ci sono alternative. Se voglio tornare a uscire, divertirmi, viaggiare, ma anche semplicemente frequentare i miei amici in sicurezza, devo vaccinarmi". Lo afferma un 17enne fiorentino, che si è rivolto all'Associazione avvocati matrimonialisti (Ami) della Toscana dopo che i suoi genitori, entrambi no-vax, gli hanno negato il consenso a ricevere il vaccino anti-Covid. "I miei genitori dicono che i vaccini non sono sicuri, ma è una "boiata"", racconta il ragazzo, che si è rivolto all'associazione di matrimonialisti (che ha una convenzione con il ministero dell'Istruzione), tramite la scuola che frequenta. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)