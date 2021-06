La prima giornata dello Shiatsu: appuntamento al 13 giugno

Domenica 13 giugno si celebra la prima Giornata internazionale dello Shiatsu, un'occasione per aiutare a conoscere questa pratica di terapia fisica millenaria in Giappone e i suoi benefici sulla salute, come già accade con lo Yoga Festival ormai da più di vent’anni. La ricorrenza, sostenuta e promossa da Apos, Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu e da C.O.S.. Coordinamento Operatori Shiatsu, si terrà ogni anno la seconda domenica di giugno.

Flashmob Social: che cos’è per te lo Shiatsu?



Per l'occasione è stato lanciato un flashmob Social: l’International Shiatsu Day (ISD) invita tutti coloro che operano nel settore, ma anche chi ha familiarità con questa pratica, a "celebrare" lo Shiatsu sulle proprie pagine Social postando video, foto o frasi che raccontino cos’è lo Shiatsu, accompagnati dall'hashtag #internationalshiatsuday. Gli organizzatori invitano anche a scaricare il logo dell’International Shiatsu Day e il frame ISD (disponibili sul sito ufficiale dell'iniziativa), da pubblicare sui propri profili social.

“Considerando i lunghi periodi di lockdown si era valutato di rimandare al 2022. Poi abbiamo pensato di provare a creare comunque un evento virtuale, una sorta di flash mob on line. Ci piacerebbe riuscire a dare vita, per un giorno, a una “voce corale” che parla di Shiatsu nel mondo in tutte le declinazioni possibili: sui social, o con eventi e trattamenti, laddove consentito dalle norme di protezione anti-pandemiche”, precisano gli organizzatori della giornata sul sito dell'iniziativa. “In molti hanno già aderito scaricando il frame dedicato all’evento o il logo e mettendolo sui loro profili per far sapere che ci saranno! Un modo per dare visibilità alla nostra professione, far sapere sempre più che il popolo dello Shiatsu annovera un gran numero di professionisti a cui è possibile affidarsi per recuperare risorse”.