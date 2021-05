Covid, Agenas: terapie intensive al 12% ai minimi da autunno

Continua a scendere, in Italia, la percentuale di posti letto nelle terapie intensive degli ospedali occupati da pazienti Covid, attestandosi attualmente al 12%, con tutte le Regioni sotto la soglia d'allerta, pari al 30%. A confermarlo, sono i dati, relativi al 30 maggio, diffusi online dal portale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas). I numeri, basati su una rielaborazione dei dati forniti della Protezione Civile, rilevano, inoltre, che anche la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 nei reparti ospedalieri ordinari è scesa ancora, fino a quota 11%. Anche in questo caso tutte le Regioni sono sotto la soglia d'allerta (individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020), che è pari al 40%. Si tratta dei valori più bassi mai raggiunti dall'inizio del monitoraggio Agenas, ovvero da novembre 2020. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)