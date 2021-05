Covid, Sanguinetti a Sky TG24: "Con vaccini più vicina ripartenza"

"Dagli esempi che abbiamo visto nel mondo sicuramente più vacciniamo più siamo efficienti per quanto riguarda la ripartenza della vita normale". Lo ha dichiarato in un'intervista a Sky TG24 Maurizio Sanguinetti, presidente di Escmid e direttore del Dipartimento di Scienze di laboratorio e infettivologiche dell'IRCCS Policlinico Gemelli di Roma.

A proposito del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, Sanguinetti ha dichiarato: "L'Ema non ha mai detto di non usare il vaccino, ha posto l'accento su possibili rari effetti collaterali, cosa che è comune con qualsiasi farmaco".



Sanguinetti: pass vaccino utile se condiviso da tutta Ue



Quanto al passaporto vaccinale europeo per il Covid, il direttore del Dipartimento di Scienze di laboratorio e infettivologiche dell'IRCCS Policlinico Gemelli di Roma ha commentato: "Si deve stabilire una policy comune, delle regole che valgano possibilmente a livello mondiale e sicuramente a livello europeo. Il passaporto vaccinale proposto dall'Unione europea sicuramente è un qualcosa di molto importante. Bisogna avere delle regole ben fisse che siano condivise tra tutti i Paesi".