Parkinson, identificato uno dei meccanismi alla base della malattia

Un nuovo studio internazionale coordinato da un team dell'Università di Firenze ha individuato uno dei possibili meccanismi alla base della malattia di Parkinson.

Nello specifico, come descritto sulle pagine della rivista specializzata Nature Communications, il team di ricerca ha scoperto come alcuni aggregati proteici siano responsabili della degenerazione dei neuroni dopaminergici, le cellule nervose che producono la dopamina e partecipano a importanti processi biologici come il movimento, la motivazione e la cognizione.

La ricerca, condotta in collaborazione con le Università di Cambridge e Saragozza, ha permesso di identificare nuovi bersagli molecolari, che apriranno la strada allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche mirate contro il Parkinson.