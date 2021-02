Cuba offre il vaccino ai turisti: il siero Soberana entra nella fase 3

Nel mese di marzo il candidato vaccino Soberana 02, messo a punto dall’istituto cubano per i vaccini Finlay, inizierà l'ultima fase di sperimentazione clinica, che coinvolgerà 42.600 volontari cubani

Soberana 02: al via la fase 3 di sperimentazione



L'ultima fase di sperimentazione clinica del vaccino cubano Soberana 02 coinvolgerà 42.600 volontari cubani, con l'impiego di 150mila dosi di siero.

In particolare, come spiegato da Vérez, verranno somministrate due dosi di Soberana 02, più un'ulteriore dose dello stesso candidato o di Soberana 01, un ulteriore vaccino prodotto sempre dall'Istituto cubano Finlay, attualmente in fase due di sperimentazione clinica.

Entro aprile, è prevista la produzione delle prime 100mila dosi del vaccino cubano Soberana 02.

La fonte precisa che Cuba è pronta a produrre un totale di 100 milioni di dosi del siero "al fine di soddisfare le esigenze del Paese e di altre Nazioni interessate".



4 vaccini cubani in fase di test



A fine febbraio sarà anche avviata una sperimentazione clinica con entrambi i candidati vaccini (Soberana 01 e 02) che coinvolgerà la popolazione pediatrica e includerà, in particolare, pazienti con età compresa tra i cinque e i 18 anni di età.

Cuba, per vaccinare la sua popolazione, si sta muovendo da sola: attualmente sono quattro i vaccini cubani in fase di sperimentazione clinica. Oltre a Soberana 01 e 02, il Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología cubano sta testando altri due vaccini: Abdala e Mambisa.