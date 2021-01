Covid, Miozzo: servirebbe lockdown totale, non possiamo permettercelo

"Il lockdown sarebbe la soluzione, lo sanno tutti - ha detto il coordinatore del Cts - ma ci si deve confrontare con il mondo reale, con un Paese che non può morire"

"La strada più semplice ed efficace sarebbe quella di un lockdown di qualche settimana o di qualche mese, ma non possiamo permettercelo, abbiamo visto quale impatto devastante abbia avuto sul Paese". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervenendo a "L'Aria che tira" su La7. " Da settembre-ottobre cerchiamo di convivere con la pandemia - ha ricordato Miozzo - ed in effetti questa convivenza ha contenuto la curva della pandemia meglio che in altri Paesi d'Europa. Dobbiamo insistere su questa strada".