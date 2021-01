Covid Cina, 103 nuovi casi confermati: picco da oltre 5 mesi

La Cina continentale, domenica 10 gennaio, ha registrato l'aumento giornaliero più alto di casi di coronavirus da oltre cinque mesi: 103 nuovi casi confermati di Covid-19 , oltre a 76 nuovi asintomatici. Di queste nuove infezioni, come riporta Xinhua , 85 sono state trasmesse a livello locale e 18 sono state "importate" dall'estero. Nello specifico, secondo quanto comunicato dalla Commissione Sanitaria Nazionale cinese, tra i casi trasmessi localmente, 82 sono stati segnalati nella provincia settentrionale dello Hebei, due in Liaoning e uno a Pechino. "Non sono stati segnalati altri nuovi casi sospetti o decessi correlati alla malattia", precisa la fonte.

Covid, Cina: 4.430 casi arrivati dall'estero



approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. LIVE

Nella giornata di ieri, inoltre, altri 18 pazienti positivi sono stati dimessi da vari ospedali cinesi. In totale, fino alla sera del 10 gennaio, in Cina continentale sono stati registrati 4.430 casi di Covid-19 arrivati dall'estero. Tra questi, 4.132 pazienti sono già stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione e 298 risultano ancora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi positivi al coronavirus arrivati in Cina da altri Paesi.

I nuovi casi registrati il 10 gennaio in Cina continentale portano il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 87.536 casi confermati, compresi 673 pazienti ancora in cura, di cui 20 in gravi condizioni.

82.229, invece, è il numero, aggiornato alla data di ieri, delle persone che sono state dimesse dagli ospedali. Mentre i decessi con coronavirus restano fermi a quota 4.634.



Cina: 76 nuovi asintomatici



Nel bollettino di ieri, inoltre, la Commissione Sanitaria Nazionale cinese ha segnalato 26.652 soggetti entrati a stretto contatto con i positivi che si trovavano in osservazione medica. Inoltre, tra i 76 nuovi asintomatici, (di cui 15 provenienti dall'estero), 31 sono stati riclassificati nelle stesse ore come casi confermati. Secondo quanto comunicato dai media cinesi, sono almeno 506 gli asintomatici, compresi 260 arrivati dall'estero, che si trovano ancora sotto osservazione medica.