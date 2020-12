Covid-19: l'immunità dopo l'infezione dura almeno 8 mesi. Lo studio

L'immunità al nuovo coronavirus per chi ha contratto l'infezione durerebbe almeno 8 mesi. È quanto emerso da un nuovo studio australiano, pubblicato su Science Immunology, che ha analizzato la risposta anticorpale di un campione composto da 25 pazienti.

I risultati, inoltre, rafforzano la probabilità che la protezione conferita dai vaccini, come quelli prodotti da Pfizer e Moderna, potrebbe durare per lunghi periodi.

Nello specifico, i ricercatori hanno scoperto che le cellule B della memoria presenti all'interno del sistema immunitario sono in grado di "ricordare" l'infezione da parte del virus e di innescare una risposta immunitaria protettiva, in seguito a un'eventuale riesposizione al virus, attraverso la rapida produzione di anticorpi.