Paziente con rara neoplasia guarito in 6 mesi grazie a farmaco da Usa

Il costoso medicinale, non disponibile in Italia e non rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, è stato recuperato grazie agli sforzi dell’Asl di Salerno

Lo scorso aprile, Arturo, un trentenne affetto da una rara neoplasia uroteliale, aveva lanciato numerosi appelli sui social, i quotidiani e le tv nazionali per poter provare a curarsi con l’Avelumab, un farmaco immunoterapico approvato il 30 giugno del 2019 negli Stati Uniti. Il medicinale, che rappresentava la sua unica speranza di guarigione, non era però disponibile in Italia e non era rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale. L’intervento dell’Asl di Salerno, che sei mesi fa ha autorizzato una procedura lampo per acquistare il farmaco e dare il via alle cure, è stato provvidenziale. Negli ultimi giorni, Arturo è stato sottoposto a una rivalutazione strumentale multidisciplinare con Tc e Pet total body, che ha dimostrato una remissione completa della malattia e la scomparsa totale delle metastasi. A comunicare la buona notizia sono stati gli esperti dell’azienda sanitaria locale.