Covid, Sileri a Sky TG24: “Chiusure dalle 20 o 21 buon compromesso”

Sileri ha parlato anche della situazione delle scuole italiane alla luce dei numeri della pandemia da coronavirus ancora in corso. “È possibile che a livello nazionale la somma mostri che i contagi all’interno della scuola siano estremamente bassi, come in effetti sono, ma magari ci sono delle aree del Paese nelle quali un certo numero di contagi è avvenuto nelle scuole . Sono situazioni che devono essere gestite localmente” ha dichiarato a Sky TG24. “La chiusura deve essere declinata a livello periferico, secondo le esigenze locali”.

Anziani non vanno chiusi in casa

approfondimento

Toti: “Anziani non indispensabili a sforzo produttivo Paese”. Polemica

A Timeline, su Sky TG24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha poi spiegato che gli anziani devono essere protetti, ma che questo non significa “sequestrarli a casa, e obbligarli a non uscire. Il principio è sbagliato, è giusto proteggere i nostri anziani, ma non lasciarli a casa. Potenziare le nostre possibilità di intercettare e stratificare le fragilità sul territorio è qualcosa che è nelle nostre corde e si può fare”. “Abbiamo - ha aggiunto - 14 milioni di persone sopra i 65 anni e 3 milioni sopra gli 80, queste persone fanno il baby-sitting nelle nostre famiglie e vale 24 miliardi di euro l’anno, le nostre famiglie risparmiano 2mila euro al mese. È necessario fare una mappa delle fragilità, che molti amministratori locali hanno già fatto. Non è difficilissimo, basta impegnarsi di più”. “Ogni Comune ha quattro figure essenziali che controllano gli anziani: il farmacista, il medico di medicina generale, sacerdote per gli anziani che vanno in Chiesa e circoli e associazioni per gli anziani – ha specificato Sileri -. Basterebbe mettere in rete queste persone, compresa la Asl territoriale che conosce chi è anziano e chi ha le co-morbilità ed ecco che si ha la mappa delle fragilità. Individuate queste persone basterà aiutarle a fare la spesa, portare loro i farmaci a casa, regalare loro mascherine, chirurgiche ma anche più protettive, educandoli all’uso delle mascherine”.

Scienziati, meno liti in tv

“Chiedo agli scienziati: evitate di discutere in televisione. Non serve in questo momento. La popolazione si sente smarrita, perché vede i numeri salire e vanno spiegati bene. Dobbiamo rimanere tutti uniti: politici, scienziati e informazione” ha detto Sileri in diretta a Timeline, su Sky TG24. “È il momento – ha proseguito - di vedere le cose che non vanno e lavorare per correggerle. Non è più il momento di puntare il dito ma è il momento di rimboccarsi le maniche e remare tutti nella stessa direzione”.