Cannabis, cannabidiolo tolto dalla tabella delle sostanze stupefacenti

Il decreto firmato il 28 ottobre del ministero della Salute e da poco pubblicato in Gazzetta ufficiale stabilisce che questa sostanza non ha alcun effetto psicotropo e nessuna efficacia drogante

A differenza del Thc, il cannabidiolo, ottenuto da estratti di Cannabis (CBD), non ha alcun effetto psicotropo e nessuna efficacia drogante: pertanto, non può essere considerato uno stupefacente. È quanto determina il decreto firmato il 28 ottobre del ministero della Salute e da poco pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il nuovo decreto sospende l’efficacia di quello emanato il primo ottobre, che inseriva il cannabidiolo nella tabella degli stupefacenti. Questa sostanza rappresenta una delle molecole presenti in percentuale più alta nelle infiorescenze di Cannabis ed è già da anni in uso come integratore alimentare, nell’industria cosmetica e nella composizione di preparazioni galeniche.