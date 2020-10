Giornata mondiale della psoriasi 2020: le iniziative in Italia

Iniziative in Italia: il webinar gratuito organizzato da ADIPSO

Tra gli eventi dedicati, ADIPSO-Odv (l’Associazione per la Difesa degli Psoriasici), dovendo rinunciare alla possibilità di organizzare manifestazioni nelle principali piazze italiane, ha pianificato due incontri webinar gratuiti (in programma alle ore 17.30 del 29 e 30 ottobre), con l’obiettivo di aggiornare gli utenti interessati sulla psoriasi e i suoi sistemi di cura. Agli appuntamenti online, a cui è possibile partecipare gratuitamente previa iscrizione via mail, prenderanno parte medici specialisti, pazienti e istituzioni. “Il nostro augurio è che questo Convegno sia classificato, dopo il lockdown, come ‘Evento-Rinascita’ con la speranza che la pandemia termini e che il futuro prossimo diventi sereno per tutti, in particolare per la gente che ha sofferto per il coronavirus”, precisa l’associazione in una nota.

APIAFCO lancia “Cibo e Benessere”

Un altro interessante progetto è quello lanciato per l’occasione da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza). Si tratta di “Cibo e Benessere”, una mini-enciclopedia composta da otto volumi, che chiarisce il rapporto tra alimentazione, psoriasi e malattie infiammatorie croniche. Negli otto volumi della collana, grazie al contributo di grandi esperti e noti chef - come precisa APIAFCO - “viene finalmente fornita una guida in grado di fare luce in maniera semplice e chiara sull’argomento, senza proporre ricette miracolose ma semplicemente informando e rendendo consapevoli, e tenendo sempre in considerazione come i piaceri della tavola siano parte delle nostre vite”. Consultando il sito ufficiale dell’associazione, gli utenti interessati possono scaricare gratuitamente la versione sintetica dell’enciclopedia in formato ebook.