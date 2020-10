Coronavirus: le stanze poco umide ne favorirebbero la trasmissione

Le stanze poco umide possono favorire la trasmissione del coronavirus Sars-CoV-2 attraverso l’aerosol. È quanto indicano i risultati della simulazione del centro di ricerca giapponese Riken e della Kobe University, condotta attraverso il supercomputer Fugaku, considerato il più potente al mondo. Come riportato dal Telegraph, i ricercatori hanno sfruttato il supercalcolatore per simulare l’emissione e il flusso del virus da parte di persone infette nei luoghi chiusi in diverse condizioni. È emerso che le stanze in cui c’è un tasso di umidità inferiore al 30% contengono il doppio di particelle del virus aerosolizzare rispetto a quelle in cui questo tasso è superiore al 60%. Secondo gli autori dello studio, questi risultati indicano che “l'uso di un umidificatore possa essere un aiuto nel caso in cui la stanza non possa essere areata aprendo le finestre".