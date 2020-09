Coronavirus, studio su spray nasale che potrebbe prevenire il contagio

Il funzionamento dello spray nasale anti Covid-19

Mentre la comunità scientifica globale è alla ricerca di un vaccino efficace contro il virus Sars-cov-2, responsabile del Covid-19, alcuni ricercatori si sono concentrati su questa particolare molecola – contenuta nello spray – che è simile a un farmaco e interagisce con le cellule nella cavità nasale e attiva subito il sistema immunitario dell'organismo. Il composto contiene infatti molecole progettate per attivare i recettori TLR2 e TLR6: si tratta di cellule epiteliali della mucosa che rivestono la gola e il naso. Lo spray nasale contro il coronavirus, in pratica, andrebbe ad aumentare la presenza di globuli bianchi potenziando la risposta immunitaria dell'organismo. “Inizierà la sperimentazione umana entro i prossimi quattro mesi” assicura Christophe Demaison, amministratore delegato di Ena Respiratory, la società australiana che ha messo a punto la molecola artificiale. “È stato sviluppato inizialmente come presidio per contrastare raffreddore e influenza comune, ma la sua efficacia non era stata ancora dimostrata" dice l'esperto, aggiungendo che il trattamento potrebbe offrire ulteriori difese per i soggetti più vulnerabili al Covid-19, come anziani e pazienti con condizioni pregresse.