DiaSorin: test Covid-19 potrà essere usato anche su campioni di saliva

Non sarà necessario effettuare un tampone per fare il test per il coronavirus di Diasorin. Grazie all’apposizione della marcatura CE, infatti, Simplexa Covid-19 Direct potrà essere utilizzato anche sui campioni di saliva. “La possibilità di usare campioni salivari garantirà maggiore flessibilità ai laboratori e consentirà di aumentare il numero di test per il Covid-19, ovviando all’attuale carenza mondiale di tamponi utilizzati per prelevare il campione dai pazienti”, spiega DiaSorin. “La raccolta dei campioni di saliva, facile e non invasiva, potrà essere effettuata in semplici contenitori sterili, senza la necessità della presenza di operatori ospedalieri, o dai pazienti stessi e senza richiedere l’estrazione dell’acido nucleico del virus. La procedura, pertanto, ridurrà in maniera significativa il rischio di esposizione al virus da parte del personale sanitario preposto alla raccolta del campione potenzialmente infetto”, prosegue l’azienda.