Tumori, avere i globuli rossi piccoli è un campanello d’allarme

La microcitosi è una condizione di alterazione del sangue, causata dalla presenza di globuli rossi di dimensioni inferiori rispetto alla norma. Talvolta è accompagnata da una riduzione della quantità totale di emoglobina nell’organismo. Secondo i risultati di un recente studio condotto dai ricercatori dell’Università di Exeter, questa manifestazione ematologica può essere un indicatore dell’eventuale presenza di un tumore. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sul British Journal of General Practice , ha coinvolto 12 mila pazienti britannici con più di 40 anni.

Rischi maggiori per i pazienti con microcitosi

approfondimento

Tumore colon retto, da biopsia liquida possibile svolta nella diagnosi

Analizzando i dati ottenuti, gli autori dello studio hanno notato come il rischio di cancro nei pazienti di sesso maschile con microcitosi fosse del 6,2%, più alto rispetto al 2,7% di quelli senza questa condizione. Nelle donne, invece, il rischio di un tumore era del 2,7% tra chi aveva i globuli rossi di dimensioni inferiori rispetto alle altre, per le quali il rischio si attestava all’1,4%. La condizione di microcitosi, riscontrabile tramite un semplice esame del sangue, è correlata alla carenza di ferro e a delle condizioni genetiche che influenzano l’emoglobina nel sangue. La prima causa è stata identificata come una caratteristica di alcune forme di cancro, tra cui quelle del colon-retto.