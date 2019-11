Via libera alle prime lenti a contatto per bambini negli Usa

Negli Usa arrivano le prime lenti a contatto per bambini. La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia americana che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha infatti approvato le prime ‘lentine’ utili per ostacolare la progressione della miopia nei bambini di età compresa tra gli otto e i dodici anni.

Si tratta delle lenti a contatto morbide MiSight, sviluppate da CooperVision Inc, che sono giornaliere ed usa e getta e non possono essere indossate durante la notte.

“È il primo prodotto in grado di rallentare la progressione della miopia dei bambini, che potrebbe quindi ridurre il rischio di altri problemi agli occhi", ha spiegato Malvina Eydelman, direttore dell'ufficio per i prodotti oftalmici dell'Fda.

I risultati della sperimentazione clinica

La loro approvazione si basa sui dati ottenuti da una sperimentazione clinica, nel corso della quale sono state valutate la sicurezza e l’efficacia delle lenti a contatto su un campione composto da 135 bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

“Lo studio ha dimostrato che per l'intero periodo di tre anni, la progressione della miopia di coloro che indossavano lenti MiSight era inferiore a quella che indossavano lenti a contatto morbide convenzionali”, scrivono gli esperti della Food and Drug Administration. “Inoltre, i soggetti che hanno utilizzato MiSight hanno avuto meno cambiamenti nel bulbo oculare ad ogni controllo annuale. Non si sono verificati eventi avversi gravi in ​​nessuno degli studi”.

Miopia nei bambini

La miopia è molto comune tra i bambini e tende a ‘peggiorare’ con il passare del tempo. Inoltre, i soggetti che la sviluppano in tenera età hanno maggiori probabilità di contrarre altri problemi visivi, come la cataratta precoce o il distacco della retina in età adulta.

Le lenti MiSight, oltre ad agire come dei comuni occhiali, migliorando e correggendo la vista da lontano, riescono a ridurre anche lo stimolo che provoca l’avanzare della miopia.