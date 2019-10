20 tipi di tumore individuabili grazie a una nuova analisi del sangue

I ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute hanno presentato alla Conferenza della Società Europea di Oncologia una nuova analisi del sangue che promette di individuare la presenza di 20 tipi di cancro. I test condotti finora a Harvard hanno mostrato un’elevata accuratezza e nel 99,6% dei casi sono riusciti a individuare correttamente i pazienti che avevano un tumore e l’organo da cui il cancro originava. L’analisi, sviluppata da Grail, azienda statunitense specializzata in biotecnologie, utilizza delle tecnologie di ultima generazione per osservare le sequenze genetiche. In particolare, il nuovo esame cerca di identificare la presenza di micro sostanze chimiche (metili), coinvolte tramite un processo noto come metilazione nell’attivazione o nella disattivazione di geni legati allo sviluppo dei tumori. Come spiegano gli esperti, in molti casi un andamento anomalo del processo di metilazione è più indicativo della presenza di un tumore rispetto alle mutazioni genetiche.

La differenza con le biopsie liquide

La nuova analisi del sangue è stata testata su 3.600 campioni di sangue, alcuni provenienti da pazienti malati di cancro e altri da persone sane. I risultati ottenuti hanno permesso non solo di individuare la presenza dei tumori, ma anche di capire qual è la loro sede primaria. In un comunicato ufficiale, gli scienziati del Dana-Farber Cancer Institute spiegano che il nuovo esame è differente dalle cosiddette ‘biopsie liquide’ che cercano le mutazioni genetiche all’interno del Dna delle cellule tumorali. Si basa, infatti, sull’individuazione degli andamenti anormali nei processi di metilazione, che in molti casi risultano essere i più indicativi della presenza dei tumori. L’analisi è in grado di identificare correttamente 20 tipi di cancro, tra cui quello al seno, alle ovaie, al colon , al pancreas, all’esofago e alla cistifellea. Si è rivelato efficace anche per la diagnosti di mieloma multiplo e leucemia. L’intero studio è stato coordinato dalla dottoressa Minetta C. Liu, della Mayo Clinic.