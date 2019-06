Nel melograno una molecola in grado di ringiovanire i muscoli

Nel melograno e in altri frutti è presente l’Urolitina A, una sostanza che funziona come un anti-aging per i muscoli.

La molecola, testata con successo su un campione di anziani, sarebbe in grado di rafforzare i muscoli e di contrastare la perdita di massa muscolare, un fenomeno caratteristico della terza età.

L’Urolitina A si era già dimostrata utile in precedenti test sugli animali: quando applicata sui vermetti ne aveva allungato la vita, mentre sui topolini aveva potenziato la loro forza muscolare.

In un trial clinico di fase uno, realizzato al Politecnico di Losanna ( École polytechnique fédérale de Lausanne), la molecola presente nel melograno, applicata sugli esseri umani, ha stimolato la ‘biogenesi’ dei mitocondri, degli organelli che svolgono un ruolo particolarmente utile a livello muscolare.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata Nature Metabolism, i ricercatori hanno monitorato un campione di anziani in buona salute per un periodo di tempo di 28 giorni. Ai partecipanti, suddivisi in quattro differenti gruppi, è stato chiesto di assumere per quasi un mese la molecola presente nel melograno o, al suo posto, un placebo. Nello specifico, tre quarti del campione è stato trattato con l’Urolitina A, in dosi differenti. Gli esperti sono così riusciti a dimostrare che la molecola non avrebbe particolari controindicazioni nelle tre diverse dosi somministrate e che sarebbe in grado di stimolare la ‘biogenesi’ dei mitocondri.

La ‘biogenesi’ dei mitocondri e gli effetti della sostanza

Le cosiddette ‘centraline elettriche delle cellule’ sono protagoniste di un continuo ricambio: quando danneggiate vengono prontamente sostituite da nuovi organelli. Tuttavia, questo meccanismo rallenta con il passare degli anni e risente particolarmente della sedentarietà. Il rallentamento della biogenesi dei mitocondri determina la perdita di massa muscolare e negli anziani può portare allo sviluppo della sarcopenia.

Nel test, l’Urolitina A ha avuto effetti simili a quelli solitamente associati a una regolare attività fisica.