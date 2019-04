Giornata per la Salute della Donna: a Roma una regata rosa sul Tevere

Si celebra sabato 13 aprile 2019 la 4ª Giornata Nazionale per la Salute della Donna e per l’occasione la Fondazione Atena onlus - promotrice dell’iniziativa presso il Ministero della Salute - organizza al Circolo Canottieri Aniene di Roma ‘Fiume in rosa. 1000 colpi per la salute della donna’. La regata esclusivamente al femminile, il cui via è fissato alle 11.30, mette al centro dell’attenzione la prevenzione e l’informazione e vuole incoraggiare le donne a focalizzarsi di più sul proprio stato psico-fisico, anche attraverso lo sport e gli stili di vita, e allo stesso tempo vuole invitare le istituzioni a un maggiore impegno per la tutela della salute femminile. Inoltre, su tutto il territorio nazionale, le donne potranno avere accesso a screening gratuiti e a tavoli di discussione, grazie soprattutto all’adesione di numerose associazioni che si occupano del tema del cancro al seno.

Oltre 200 donne da tutta Italia

La regata non competitiva vedrà vogare insieme oltre 200 tra donne operate al seno e atlete sostenitrici della causa, che coloreranno il Tevere di rosa grazie alle magliette realizzate per l’evento. Coordinati da Giulia Benigni e Andrea Pignoli, gli equipaggi provenienti da tutta Italia imbracceranno i remi per lanciare un messaggio di solidarietà rivolto a tutte quelle donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della malattia, contro la quale, simbolicamente, si rema insieme. Madrina dell’evento sarà l’attrice Rocío Muñoz Morales.

Fondazione Atena onlus insieme a ilRosacheosa onlus

Fondata dal prof. Giulio Maira e presieduta oggi dal prof. Antonio Rebuzzi, Atena onlus è da anni impegnata in prima linea sui temi della prevenzione e della salute femminile, grazie anche all’impegno di Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna.

La manifestazione sportiva è organizzata in collaborazione con ilRosacheosa onlus, associazione nata su iniziativa di un gruppo di donne che hanno affrontato o affrontano la malattia del cancro al seno. Da questo sodalizio è nata una rete per la condivisione delle esperienze nella lotta contro il tumore, che vede nello sport sull’acqua un mezzo affrontare queste problematiche, sia dal punto di vista fisico che psicologico.