Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Nel Lazio il 40% degli over 18 dell'intera popolazione ha completato il percorso vaccinale. Lazio prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popolazione con l'88%". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Nel Lazio il 40% degli over 18 dell'intera popolazione ha completato il percorso vaccinale. Lazio prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popolazione con l'88%". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Superati 5 milioni di dosi somministrate e quasi 2 milioni di seconde dosi - ha aggiunto - entro 8 agosto il 70% della popolazione sarà immunizzato".