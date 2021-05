Covid a Roma, bomba carta contro vigili intervenuti per assembramenti

E' successo ieri sera in piazza di Santa Caterina della Rota, vicino Campo de' Fiori. Lo rende noto la polizia locale

Lancio di oggetti e di una bomba carta contro gli agenti della polizia locale intervenuti per disperdere la folla: è successo ieri sera in centro a Roma, in piazza di Santa Caterina della Rota, vicino Campo de' Fiori. Lo rende noto la polizia locale.

Nella piazza si erano radunati circa 300 giovani, con musica al seguito. Per ripristinare le condizioni di sicurezza è scattato l'isolamento temporaneo dell'area. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili.

Chiuse alcune zone della movida

Altre chiusure, causa affollamenti, sono scattate a piazza Bologna, a San Lorenzo, a piazza dell'Immacolata e Largo degli Osci. A piazza San Calisto, durante i controlli, due ragazzi, invitati ad indossare la mascherina, hanno opposto resistenza. Uno di loro, un 20enne italiano, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.