Vaccini, oggi a Pratica di Mare 184 mila dosi Johnson&Johnson

"Sono 184mila le dosi del vaccino Janssen della Johnson&Johnson che arriveranno nel pomeriggio all'hub della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia". Così il Commissariato all'emergenza: "Nella tarda serata di ieri sono state consegnate circa 175mila dosi di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca, ndr). I due arrivi sono parte dei 4,2 mln di dosi che giungeranno in Italia nel periodo 15-22 aprile, che assieme a quelle nelle disponibilita' delle Regioni, contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna".