Covid, Giorgetti: “Riaperture forse nel cdm della prossima settimana”

"La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri". A dirlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenuto durante l'incontro al Mise con i rappresentanti di Fipe-Confcommercio, ricevuti dopo l'assemblea straordinaria organizzata in piazza San Silvestro a Roma in collegamento con 21 piazza d'Italia. Il ministro, pur precisando che non è possibile indicare con certezza una data per le riaperture, ha però sottolineato che gli indicatori stanno migliorando e che "presumibilmente maggio sarà un mese di riaperture”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA MANIFESTAZIONE A ROMA)