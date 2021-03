Covid Roma, Zingaretti: “Apriamo hub per i vaccini anche a Cinecittà”

Sarà aperto anche un centro vaccinale in una caserma della polizia e "negli studi di Cinecittà", ha annunciato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, durante l'inaugurazione dell'hub vaccinale a Termini. "Questo è l'ultimo miglio, il più bello perché vediamo la luce in fondo al tunnel, ma anche il più pericoloso se si abbassa la guardia. Non è un caso che stiamo alla stazione Termini: vogliamo mettere i centri vaccinali nei luoghi delle persone", ha spiegato Zingaretti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)