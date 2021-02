Covid Roma, primo sabato in zona gialla: ristoranti pieni

Fiepet-Confesercenti: “Tra Roma e provincia i ristoranti solo oggi hanno registrato circa 5 milioni di euro di incassi”. La polizia locale monitora la situazione per eventuali assembramenti. In qualche locale non vengono rispettate le distanze tra i tavoli. Pieno anche il litorale di Ostia

Ville storiche, parchi e soprattutto ristoranti sono stati la meta preferita dei romani all’interno della Capitale in questo primo sabato in zona gialla, dunque con minori restrizioni per il contrasto all'epidemia di Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO ).

La situazione in città

In assenza di turisti insomma i romani sono tornati ad appropriarsi del centro cittadino. La polizia locale monitora la formazione di eventuali assembramenti, con il dispositivo delle chiusure temporanee di alcune strade più frequentate pronto a scattare in caso di necessità. Al momento i vigili non registrano situazioni di particolare criticità, anche se in qualche locale, sia in centro sia in periferia, si notano assembramenti, perché non vengono rispettate le distanze tra i tavoli previste dalle regole per evitare il contagio. Pieno anche il litorale di Ostia, con il lungomare colorato dai bambini mascherati per Carnevale e i ristoranti vista mare piuttosto affollati.