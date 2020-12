Roma, primo volo Covid tested da New York è atterrato a Fiumicino

Sperimentato il sistema del doppio tampone, uno in partenza, non prima di 48 ore dall'imbarco, e uno all'arrivo, che consente di evitare i quattordici giorni di isolamento ai passeggeri

Poco prima delle 8 è atterrato all'aeroporto di Fiumicino da New York il primo dei tre voli settimanali Alitalia Covid-tested da e per il "John Fitzgerald Kennedy". I voli sono programmati in via sperimentale, salvo proroghe, fino al 15 febbraio 2021. A bordo del volo AZ609 un centinaio di passeggeri che, nelle 48 antecedenti la partenza dagli Stati Uniti o direttamente in aeroporto prima dell'imbarco, hanno effettuato il test antigenico comprovante la negatività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO E A ROMA). Sono risultati tutti negativi.

Il doppio controllo

Dopo essere scesi dall'aeromobile di Alitalia i viaggiatori, tra cui anche numerosi italiani, già muniti negli Usa dell'apposita certificazione che attestava la negatività al Covid 19, nello scalo romano si sono tutti sottoposti ad un nuovo test antigenico, eseguito presso le apposite strutture di testing rapido allestite da Aeroporti di Roma e già operative al Leonardo da Vinci con il supporto della Regione Lazio. Dodici in totale le postazioni disponibili nell'apposita nuova area allestita, di cui quattro operative per il volo di oggi. Il doppio controllo consente di evitare la quarantena, obbligatoria al momento per i passeggeri in ingresso in Italia. Dopo trenta minuti tutti hanno ricevuto il risultato e lasciato l'aeroporto.

Il progetto sperimentale

La tratta intercontinentale Covid tested, la prima in Europa, è un progetto sperimentale che segue quello che da settembre collega Roma e Milano. Di fatto un 'corridoio sanitario' attraverso un doppio tampone: uno in partenza, non prima di 48 ore dall'imbarco, e uno all'arrivo. Questo sistema consente di evitare i quattordici giorni di isolamento ai passeggeri, considerata da molti operatori del settore aereo il freno più grande agli spostamenti via aria.

L'amministratore delegato di Aeroporti di Roma: "Tappa importante"

"Oggi è una tappa importante di un lungo percorso - ha detto all'aeroporto di Fiumicino l'Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone - che è cominciato già tempo fa e che avrà ancora delle nuove tappe in futuro: l'aeroporto di Fiumicino, con il lancio avvenuto lo scorso 16 settembre dello stesso prototipo Covid-tested sulla Roma-Milano, è stato tra i primi aeroporti a puntare molto sul test rapido come soluzione ottimale per il trasporto aereo ed esattamente immaginato per essere poi utilizzato sui traffici intercontinentali. Con il primo volo di oggi da New York oggi sicuramente implementiamo un protocollo di viaggio che ottempera maggiore sicurezza e maggiore controllo."

Zingaretti: "Sperimentazione che riaccende una speranza"

"Quella avviata oggi all'aeroporto di Fiumicino - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, giunto personalmente questa mattina all'aeroporto Leonardo Da Vinci - è una sperimentazione straordinaria perché riaccende una speranza sul traffico aereo e sulla mobilità: è un salto nel futuro dove l'Italia fa da apripista ad una sperimentazione per i voli e che anche in attesa del vaccino e delle cure,con questo doppio controllo alla partenza e all'arrivo evita la quarantena a chi si sposta anche rispettando i protocolli di mobilità a livello internazionale. Bisogna dire grazie ad Aeroporti di Roma e allo Spallanzani che supervisiona questa attività".